Arianna Fontana potrebbe gareggiare alle Olimpiadi per gli Stati Uniti

Arianna Fontana potrebbe gareggiare a Milano-Cortina per gli Stati Uniti

Nuova puntata del braccio di ferro tra Arianna Fontana, l'azzurra piu' medagliata ai Giochi olimpici, e la Federazione Italiana Sport Ghiaccio. In uno sfogo sui social, Fontana lascia aperte diverse soluzioni, tra esse anche la possibilita' di gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per un'altra Nazione. Essendo sposata con il suo allenatore Anthony Lobello, americano, Fontana ha il doppio passaporto. In questa stagione la 'Freccia bionda' di Berbenno non sta gareggiando e da qualche anno non fa piu' parte del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e optando per la societa' IceLab di Bergamo.

Arianna Fontana: "Olimpiadi, ho tante carte sul tavolo. Anche quelle più impensabili"

"Non e' cambiato nulla rispetto a qualche mese fa, non ci sono state comunicazioni costruttive per la mia partecipazione a Milano-Cortina - ha affermato Fontana -. Non tollelero' piu' certe decisioni, non c'e' piu' fiducia nello staff federale. Ho davanti a me tante carte sul tavolo, anche quelle piu' impensabili". Negli ultimi mesi l'azzurra dello short track ha vissuto negli Stati Uniti, in particolare a Salt Lake City. "Lascio Salt Lake City dopo aver rimesso i pattini ed esplorato nuove opzioni. Ho deciso di aggregarmi al viaggio che Anthony aveva gia' in programma qui per vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti e SLC (Salt Lake City, ndr) nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico - ha aggiunto la campionessa italiana che partecipa alle Olimpiadi da Torino 2006 -. Vorrei ringraziare gli allenatori e i gruppi d'allenamento con cui ho pattinato mentre ero qui. Grazie per aver accolto me e il mio allenatore a braccia aperte. E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi ho aggiornato sui problemi che ho dovuto e devo affrontare".