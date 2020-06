AriAnteo, il cinema di Milano riparte all'aperto

Torna a Milano AriAnteo, la tradizionale rassegna di cinema all'aperto targata Anteo. La riapertura di Anteo arrivera' a meta' giugno, in attesa di quello delle sale al chiuso per cui non c'e' ancora una data ma che dovrebbe avvenire piu' in la'. Grazie alla collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano - informa una nota - il 15 giugno si accenderanno gli schermi di AriAnteo Chiostro dell'Incoronata e il 16 giugno di AriAnteo Palazzo Reale. La novita' di questa edizione riguarda inoltre la nuova location di AriAnteo Triennale, nei giardini della Triennale Milano, al via dal 17 giugno. Il 15 giugno al via anche AriAnteo Villa Reale di Monza. Altra novita' di quest'anno riguarda la collaborazione con Zelig Media Company, grazie alla quale AriAnteo potra' diventare anche cabaret: a partire dalla seconda settimana di programmazione (22-28 giugno) - una volta a settimana per ciascuna arena - ci sara' uno spettacolo con un artista di Zelig prima della visione del film in programma. Saranno riaperti anche i punti di ristorazione come l'Osteria del Cinema, ristorante ed enoteca al piano terra di Anteo Palazzo del Cinema. In occasione dell'avvio di AriAnteo 2020, riapre i battenti il Caffe' Letterario di Eataly all'interno di Anteo Palazzo del Cinema La prima parte del palinsesto di AriAnteo va dal 15 giugno al 30 giugno. La parte successiva sara' comunicata prossimamente.