Arnault fa shopping a Milano: vicino l'acquisto della "Casa degli Atellani"

Come anticipa il Corriere della Sera, sarebbe in dirittura d’arrivo l’acquisto da parte del gruppo Lvmh della Casa degli Atellani, storica location in corso Magenta a Milano con, all’interno, la Vigna di Leonardo.

I proprietari di Casa degli Atellani nella storia

Casa degli Atellani, si legge sul Corriere, è passata di mano, dai discendenti dell’imprenditore e senatore Ettore Conti (1871-1972) e di Portaluppi (1888-1967) al gruppo Lvmh del francese Bernard Arnault, uomo più ricco del mondo con i suoi 169,8 miliardi di euro di patrimonio. Al momento non si conosce l’uso che Lvmh farà dell’immobile. Al momento non si conosce l’uso che Lvmh farà dell’immobile. Nè tantomeno sono stati resi pubblici i numeri dell’affare. Secondo Pambianco, “immobili di pregio in zona possono arrivare a toccare se non a superare i 20mila euro a metro quadro (valori leggermente inferiori ai 27mila del Quadrilatero) ma sempre molto importanti.

L’interesse di Arnault verso Milano: nel 2023 ha rilevato la Pasticceria Cova

Ancora una manifestazione di interesse da parte di Bernard Arnault verso il capoluogo milanese, dato che nel 2023 ha rilevato la Pasticceria Cova di via Montenapoleone.