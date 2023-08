Arpa, il Comitato Calcinato contro Lo Palo. "Cv scarno in materia ambientale"

Non si placano le polemiche sulla nuova presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo, tra l'assenza di una laurea in materie scientifiche e i guai giudiziari di un ex socio.

La nota del Comitato Cittadini Calcinato

A gettare benzina sul fuoco arriva oggi, dopo l'articolo di Affaritaliani.it Milano, la nota del Comitato Cittadini Calcinato: "Ci fa “molto piacere, leggere”, sempre dalla stampa, in questo caso Affaritaliani, del 21agosto u.s., che la sola preoccupazione della neo eletta presidente dell'Arpa Lombardia sia, testualmente, “il non pubblicare menzogne e allusioni sul suo peso corporeo” mentre invece, noi, ne facciamo una questione di etica professionale e, mettiamo al primo posto la difesa dell'ambiente e della salute!".

Il Comitato: Forse sarà sfuggito alla neo presidente Lo Palo che, alla stazione di radio sondaggio di Novara Cameri lo zero termico ha raggiunto la quota di 5.328 metri

"Ci dispiace moltissimo, anche solo abbia voluto fare pura ironia, ma, in questo caso l'ironia non ci può stare. Non foss'altro per come è messo il territorio lombardo, soprattutto quello bresciano, maanche per come è messo l'ambiente tutto. Forse sarà sfuggito alla neo presidente Lo Palo che, nella notte tra domenica 20 agosto2023 e lunedì 21 agosto 2023 alla stazione di radiosondaggio di Novara Cameri lo zerotermico ha raggiunto la quota di 5.328 metri. Si tratta del nuovo record italiano: e questo non lo dicono “quattro squinternatiambientalisti”....... ma ILMETEO.IT!!!

La portavoce Corsini: "Fare dell'ironia su di un argomento così importante come l'ambiente lasciamolto amaro in bocca"

La rabbia della portavoce Laura Corsini non si placa: "E' stata persino superata la misurazione di Payerne, in Svizzera, dove sempre nella notte tra domenica 20 agosto 2023 e lunedì 21 agosto 2023 lo zero termico si è “fermato”, si faper dire, a 5.298 metri. Per poter meglio far capire, alle persone che non sanno, si consideri che la vetta delMonte Bianco si trova a 4.810 metri di altezza, e poi, le temperature massime raggiunte in montagna, sono state a circa 23 gradi a 2.100 metri d'altitudine mentre a 900 metri d'altidune erano pari a 39 gradi. Per questo fare dell'ironia su di un argomento così importante come l'ambiente lasciamolto amaro in bocca. Si badi bene che, noi tutti, negli anni di “battaglie”, anche alcune vinte, abbiamo avuto anche molteplici discussioni con le istituzioni autorizzative, anche ARPA e, lo abbiamoanche sempre dichiarato. Certamente negli ultimi cinque anni, grazie anche al dott. Stefano Cecchin avevamo trovato un equilibrio, una concertazione, un rispetto reciproco esicuramente una maggiore fiducia. Ci chiediamo, di tutto questo lavoro cosa ne sarà? Noi non volevamo puntualizzare nulla sulla Sig.ra Lo Palo, come ampliamente dichiarato nei nostri precedenti comunicati ma purtroppo, visto quanto stiamo leggendo in questigiorni, urge precisare alcune questioni, data l'importanza di un Ente come ARPA che, vuole dire garanzia per i cittadini".