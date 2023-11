Arpa Lombardia, Fontana: su presidente deciderà la giunta

"Dobbiamo parlarne in giunta. Dato che la mozione faceva una domanda alla giunta, la giunta si riunira' e prendera' le opportune decisioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia a margine dell'inaugurazione del centro commerciale Merlata Bloom commentando la mozione di sfiducia votata ieri dal consiglio regionale con cui si chiedeva di valutare le dimissioni della presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo.

Arpa Lombardia, Pierfrancesco Majorino: Lo Palo va destituita

Il presidente Fontana "non faccia il furbo, la giunta deve prendere atto dell'esito del voto in consiglio regionale, esito peraltro reso possibile da un nutrito gruppo di franchi tiratori della sua maggioranza. Lo Palo va destituita e semmai sostituita da una figura di alto profilo, certamente non negazionista. Fontana per una volta ci stupisca". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia e primo firmatario della mozione di sfiducia alla presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo, approvata ieri in Consiglio regionale a voto segreto rispondendo al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che oggi ha detto che, sul tema, "la Giunta discutera' e decidera'".