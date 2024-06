Arrestato cittadino egiziano per violenza sessuale e pornografia minorile

I Carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, su ordinanza del Gip, hanno arrestato un cittadino egiziano di 23 anni accusato di pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. Reati che sarebbero stati commessi dal 2019 al 2022 nei confronti di 12 ragazze, all'epoca dei fatti tutte minorenni. L'inchiesta si e' sviluppata attraverso l'analisi telematica del cellulare dell'indagato e ha consentito "di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico facendo emergere una seriale, inquietante e morbosa attivita' di produzione di materiale pornografico attraverso l'utilizzo di minori, anche infra-quattordicenni, adescate sui social".

Adescava le vittime sui social e le induceva a mandargli foto e video

In particolare, le indagini, avviate da una denuncia presentata dai genitori di una minore alla Stazione Carabinieri di Palmi (RC), hanno consentito di documentare e ricostruire il modus operandi costante e ricorrente utilizzato dall'indagato che sceglieva in modo non casuale le giovanissime vittime adescandole sui social network, tra cui Instagram, con lusinghe e complimenti. Poi, carpita la loro fiducia, "le induceva - approfittando della loro condizione di particolare vulnerabilita' e fragilita' - ad inviargli foto e video autoprodotti a sfondo sessuale sulla sua utenza WhatsApp, non esitando ad umiliarle con frasi volgari ed ingiuriose sino a minacciarle, qualora si fossero rifiutate di proseguire, di diffondere e pubblicare i contenuti multimediali ricevuti".