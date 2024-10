Arrestato Domenico Papalia, il figlio del boss della Lombardia: traffico di droga e legami con la Curva Sud del Milan

Domenico Papalia, figlio dello storico boss della 'ndrangheta in Lombardia Antonio Papalia, è finito in manette nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). L'operazione, che ha portato a 5 arresti, è incentrata sul traffico di cocaina, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. Papalia, già noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato fermato su ordine di custodia cautelare.

Operazione contro il narcotraffico dal Nord Europa

L'indagine, coordinata dai PM Sara Ombra e Leonardo Lesti, ha smantellato un presunto traffico di stupefacenti che coinvolgeva la rotta dal Nord Europa fino all'Italia. In totale, oltre 50 persone sono indagate, ma solo per 5 di loro è stato disposto l'arresto immediato. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi, ha respinto alcune richieste di misura cautelare per altri sospettati, fissando invece interrogatori preventivi, come previsto dalla riforma Nordio.

Legami con la Curva Sud: un filo diretto con gli ultras del Milan

Un dettaglio interessante che emerge dall'inchiesta è il collegamento tra Domenico Papalia e il mondo degli ultras del Milan. Sebbene non indagato direttamente in questo contesto, il suo nome è apparso nelle carte dell'inchiesta che, poche settimane fa, ha portato all'arresto di 19 persone legate alle frange più violente della Curva Sud di San Siro. In particolare, Papalia sarebbe vicino a Rosario Calabria, uomo ritenuto legato a Luca Lucci, capo ultrà milanista recentemente incarcerato.

Un clan storico alle spalle: il peso del nome Papalia

Domenico Papalia porta un cognome pesante. Suo padre, Antonio Papalia, è uno dei boss storici della 'ndrangheta in Lombardia, attualmente detenuto all'ergastolo. La famiglia Papalia, radicata nell'area tra Corsico e Buccinasco, è da tempo un punto di riferimento della criminalità organizzata nella regione. L'arresto di Domenico getta un’ulteriore ombra sulle dinamiche del narcotraffico in Lombardia e conferma il radicamento della 'ndrangheta nei tessuti urbani del Nord Italia.