Arrestato in Indonesia Massimo Bochicchio, broker delle truffe a Conte e Lippi



E' stato arrestato a Giacarta, in Indonesia, Massimo Bochicchio, il broker e presunto truffatore di vip tra cui gli ex ct della Nazionale Marcello Lippi e Antonio Conte. Il consulente finanziario e' stato rintracciato e bloccato ieri dall'Interpol nella capitale indonesiana dopo una fuga dall'Italia iniziata nel luglio 2020 che lo aveva visto fare tappa anche a Dubai.



Lo scorso febbraio la sezione di polizia giudiziaria della Gdf di Milano, coordinata dai pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, ha sequestrato a Bochicchio beni per oltre 11 milioni di euro. Tra questi anche quadri Balla, vasi di Picasso e una casa a Cortina da 3 milioni di euro. Un sequestro che e' seguito a una precedente operazione in cui erano stati i giudici di Londra (30 giugno) a imporre la restituzione di 33 milioni di euro a diversi clienti, tra cui proprio Antonio Conte.







