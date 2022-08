Arresto Nour Amdouni, il gip: “Ragazzo privo di umanità”

Nour Amdouni, il giovane che la sera dello scorso 9 agosto ha investito e ucciso un ragazzo di 11 anni che percorreva in bici via Bartolini a Milano ha "ampiamente dimostrato di non aver alcuna capacità di contenimento ed autocontrollo, essendo ragionevole e logico ipotizzare che lo stesso - totalmente privo di umanità e pietà in occasione del sinistro - possa agevolmente violare l'eventuale misura più gradata degli arresti domiciliari e, anche ponendosi alla guida di altri mezzi (di cui dimostra di avere capacità di disporre agevolmente pur non avendo la patente di guida), commettere altri reati" dello stesso tipo.

Il ragazzo guidava con una gamba ingessata e drogato

Lo scrive il gip di Milano Fiammetta Modica per spiegare le esigenze cautelari nei confronti del 20enne arrestato oggi. Il ragazzo quella sera guida senza patente, con una gamba ingessata, e in "stato di alterazione psicofisica" a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti.