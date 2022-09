Arriva a Milano il "Festival della Missione"

Prende il via nel pomeriggio di giovedì 29 settembre, a Milano, il Festival della Missione, un evento nazionale promosso da Missio (organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana) e Cimi (Conferenza degli Istituti missionari italiani), ospitato dall’Arcidiocesi di Milano. Nei quattro giorni del Festival, che terminerà nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, saranno 29 gli eventi del programma principale (convegni, tavole rotonde, proiezioni, concerti, ecc.) a cui si affiancano le proposte del “Festival è anche” (laboratori, presentazioni di libri, mostre, visite guidate alle chiese del centro, ecc.) e momenti di preghiera e spiritualità.

Più di 100 gli ospiti italiani e stranieri, a cui si aggiungono i 150 testimoni che animeranno gli 'aperitivi missionari' in bar e bistrot del centro; 200 i volontari coinvolti e oltre 20 gli istituti e le parrocchie che accoglieranno i partecipanti in arrivo da tutta Italia. Sul sito www.festivaldellamissione.it tutti i dettagli sul programma, i profili degli ospiti e i luoghi del Festival, che avrà il suo 'campo base' alle Colonne di San Lorenzo. Proprio in corso di Porta Ticinese 35, venerdì alle 11 è prevista la presenza del Presidente Cei e Arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Maria Zuppi, assieme alle teologhe Emilce Cuda e Serena Noceti e il sacerdote chirurgo Dante Carraro, moderati da Luca Bressan, durante 'Far fiorire la vita', discussione dedicata a "come essere testimoni autentici di Resurrezione sulle orme della prima annunciatrice e non funzionari del marketing religioso?"