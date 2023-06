Arriva a Milano Rivoire, il più famoso caffè di Firenze

Il più famoso caffè di Firenze sbarca a Milano: Rivoire apre in via Formentini, nel cuore di Brera. Il locale si sviluppa su due piani ed è una celebrazione dell'arte rinascimentale riproposta in chiave moderna. Il bancone bar riassume iconograficamente la filosofia del locale dove è posto, e Rivoire l’ha voluto anche per Milano in legno pregiato e dai raffinati intarsi. Altri elementi fondanti sono gli espositori a scaffale e i lampadari di foggia antica in vetro di Murano lavorato a mano.

Rivoire Milano, tra tocchi scenografici e un lusso dolce e avvolgente

"La scelta del rosa come colore “di bandiera” e dell’oro evoca un lusso dolce e avvolgente - spiega una nota della società - In particolare, la pavimentazione in onice rosa offre venature che ricordano lo zucchero filato e si ritrovano anche nei piani dei tavolini attorniati da soffici poltroncine oyster in rosa confetto. Un tocco scenografico è la luce dorata di alti candelabri-scultura d’ispirazione neobarocca posti come centro tavola, e la bellissima balaustra lavorata ad effetto ricamo che accompagna al secondo piano dove è allestita la sala per pranzi e cene private".

Rivoire: un menu aggiornato al contesto milanese

Il menu è adattato al contesto milanese: accanto alle tipiche ricette fiorentine ecco infatti ad esempio il Se fémm, “cosa facciamo” in dialetto milanese, variante del Negroni a base di gin, bitter, vermouth rosso e rosolio al bergamotto. O il Mangotto, drink sour preparato con bourbon, lime, sciroppo al mango e rosolio al bergamotto sempre home made.

La storia del Rivoire risale a 150 anni fa: il fondatore Enrico Rivoire gestiva un locale a Torino e quando la capitale fu trasferita in Toscana, spostò anche la sua attività a Firenze.