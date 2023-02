Arriva il freddo russo: a Milano la nevicata del secolo?

E' in arrivo un ribaltone sul fronte del Meteo: sabato 25 febbraio sembrerà di essere ad aprile-maggio, ma domenica ricorderà il tempo di Natale, con neve al Nord fino a quote basse. A Milano sarebbe prevista una copiosa nevicata.

In 24 ore il passaggio dal caldo primaverile alla neve

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, spiega dunque che "in 24 ore passeremo da condizioni tipiche di fine aprile a condizioni natalizie: un ritorno al passato, quindi, dopo aver assaporato un anticipo di piena primavera". Passeremo dal caldo al freddo, dalla bonaccia alla tempesta, dal sole alla neve. Non ricordavamo, da tempo, un drastico cambiamento simile: in pratica oggi e domani le temperature oscilleranno sui 17-18°C al Centro-Nord con punte di 20°C, mentre sulle Isole Maggiori, complice lo Scirocco, potremo raggiungere anche i 24-25°C come a fine aprile.

Dalla tarda serata di sabato il gelo da Mosca e San Pietroburgo

Dalla tarda serata del sabato arriverà però lui, il gelo russo. Direttamente dalla zona di Mosca e San Pietroburgo, dove in queste ore si registrano massime di -10/-12°C, ecco che lo spiffero artico invaderà l’Italia ad iniziare dalla Porta della Bora. Da sabato sera il freddo inizierà a penetrare nella Pianura Padana, al Nord, dove si attende un crollo delle temperature anche di 10 gradi in pianura e di 15-17°C in montagna durante la domenica