Arriva la tempesta sui partiti. Se un candidato sbaglia, multa da 50k



di Fabio Massa



Multe, multe, multe. In agguato. Sapete che cosa succederà se tutte le liste - sì, pure le liste civiche! - non avranno creato il proprio sito internet con la pubblicazione di tutti i curriculum vitae e i casellari giudiziari di tutti i candidati in lista (migliaia!)? Una ecatombe potenzialmente capace di spazzare via anche i partiti finanziariamente più solidi.



La norma dice infatti che per i comuni sopra i 15mila abitanti ogni lista deve presentare cv e casellario sui siti, pena una multa di euro 50mila per ogni violazione. I candidati sono migliaia: basta fare una semplice moltiplicazione e si capisce il motivo per cui si potrebbe abbattere sui partiti una tempesta perfetta.





