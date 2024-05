Arrotondava lo stipendio spacciando: arrestato rider

Arrestato ieri dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano un peruviano di 35 anni per spaccio di droga. Gli agenti hanno individuato in zona Porta Venezia, in via Paolo Frisi, tra le più note della movida, un uomo italiano di 37 anni, fermo in attesa. Dopo poco è giunto il peruviano, col suo scooter per le consegne a domicilo. I due, prima di allontanarsi, si sono scambiati qualcosa. L'acquirente è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, e si era accordato con il pusher tramite chat.

Lo spacciatore aveva con se più di 50 grammi di droga

Lo spacciatore è stato trovato con 1490 euro in contanti all'interno dello scooter, oltre che 36 grammi di hashish e 16 grammi di marijuana. Nell'abitazione del peruviano sono stati trovati altri 1000 euro.