Centro Brera, Monica Ferrando presenta il suo libro "Arcadia Sacra"

Sabato 6 aprile alle 18 al Centro Internazionale di Brera in via Marco Formentini 10 a Milano Monica Ferrando dialoga con Massimo Cacciari e Giuseppe Russo sulla famosa opera di Tiziano, “Fuga in Egitto”. Il quadro è stato restaurato una decina d’anni fa e si trova provvisoriamente a Venezia per concessione del Museo di San Pietroburgo. Un grande quadro a olio del giovane Tiziano che raffigura la Fuga in Egitto: Monica Ferrando ne sente tutta la fascinazione e ne coglie la forza provocatrice, muovendo dall’ipotesi secondo cui il luogo verso il quale il gruppo sacro si dirige sarebbe, più che un improbabile Egitto, un’Arcadia ideale.

Il mistero del paesaggio dolomitico nella "Fuga in Egitto" di Tiziano

Tuttavia, il paesaggio non corrisponde all’Egitto ma alle Dolomiti. Perché sarà proprio Venezia – apparentemente così lontana dall’ambiente pastorale – a ispirare Tiziano nella pittura di quel paesaggio? Quale significato voleva attribuire all’Arcadia? Non certo quello di un rifugio per passatisti, e nemmeno di una semplice meta di fuga. Piuttosto quello di una terra promessa: a Venezia, in pieno Umanesimo, l'Arcadia poteva rappresentare un paradigma politico, una terra da abitare in cui i rapporti tra gli uomini potevano essere radicalmente diversi. Ingresso libero.