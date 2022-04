Arteak, una mission: salvare vite umane

L'allarme di Arteak: ancora troppi incidenti e morti sul lavoro

Oggi, giovedì 28 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). L’obiettivo è promuovere la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali in tutto il mondo attraverso una campagna internazionale di informazione che punta i riflettori sui nuovi sviluppi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Particolare attenzione è posta sulla piaga dolente del numero ancora troppo elevato di incidenti e di morti bianche in tutto il mondo. Si stima, infatti, che ogni 15 secondi un lavoratore muoia o subisca incidenti durante il suo impiego, causando un totale di 2,3 milioni di perdite l’anno e 317 milioni di infortuni, molti dei quali portano ad assenze prolungate per malattia. Il costo umano di queste tragedie è enorme e l’onere economico causato da scarse partiche di sicurezza sul posto di lavoro è stimato al 4% del prodotto interno lordo (PIL) globale ogni anno.

Arteak e l'impegno per la sicurezza sul lavoro

In questa giornata di fondamentale importanza è giusto celebrare, oltre alla prevenzione, le aziende che ogni giorno con costanza si impegnano sul nostro territorio per un domani più sicuro.

Arteak, che ne è un esempio lampante, si occupa di consulenza HSE e servizi operativi altamente qualificati e ha da sempre un’unica missione: salvare vite umane.

Arteak ha progetti in corso in 21 Paesi e filiali in Italia, Sud Africa, Singapore, Pakistan e Filippine. Fornisce servizi innovativi ad aziende di alto livello che operano nei settori Oil&Gas, grandi costruzioni, cantieristica navale, produzione e distribuzione di energia, telecomunicazioni e manutenzioni impianti.

Arteak persegue ogni giorno l’obiettivo Goal Zero, ovvero nessun incidente mortale.

“Per noi Goal Zero è una missione – dichiara la proprietaria di Arteak Giulia Pedretti – è un viaggio che percorriamo insieme alle aziende che lavorano con noi per ridurre a zero gli incidenti sul lavoro. Lavoriamo duramente ogni giorno per rendere questa missione una realtà tangibile. Crediamo che la consapevolezza, il lavoro di squadra, l’impegno e il contributo individuale combinati con un solido sistema di gestione siano i fattori chiave per raggiungere risultati eccellenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.”

Arteak e obiettivo Goal Zero contro gli incidenti sul lavoro

Arteak, grazie a un costante impegno nel corso degli anni e soluzioni personalizzate che spaziano dall’assurance alla consulenza di alto livello, dalla supervisione alla formazione e alla fornitura di squadre operative specializzate, ha raggiunto l’obiettivo Goal Zero in tutti i suoi progetti, lavorando più di 150 milioni di ore senza incidenti mortali.

Il merito di questo traguardo è da affidare alla propensione di Arteak ad investire sullo sviluppo, sulla tecnologia e sul futuro, tanto da aver creato un progetto innovativo ed inedito per portare digitalmente i servizi HSE dal lavoro sul campo all’ufficio e viceversa: SMART (Service Management Augmented Reality Technology). La migrazione a un flusso di lavoro completamente digitale ha consentito ad Arteak di avere un migliore controllo della sicurezza, dalla pianificazione in ufficio all’esecuzione sul campo, potenziando i metodi di comunicazione e di acquisizione e analisi dei dati. Grazie a questa tecnologia, esperti in remoto mettono a disposizione degli operatori sul campo, in tempo reale, tutte le competenze necessarie alla sicurezza. Dalla control room è possibile osservare ciò che i tecnici sul posto vedono e offrire loro assistenza e istruzioni.

Speriamo che questa giornata e questi numeri non siano solo spunti di riflessione, ma che ci facciano capire quanto sia importante per ogni essere umano, per le famiglie dei lavoratori e per il nostro pianeta che ognuno si impegni attivamente per cambiare le cose.

Noi di Arteak siamo qui per accompagnare le aziende e i loro dipendenti a rendere Zero un numero sempre più vicino.