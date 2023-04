Artem Uss, Fastweb: "Nessun malfunzionamento del braccialetto elettronico"

"Non risulta alcun malfunzionamento ne' del braccialetto elettronico assegnato a Uss ne' di altri dispositivi in uso. Gli allarmi emessi dal braccialetto indicherebbero, al contrario, la piena funzionalita' del dispositivo nel segnalare alle forze dell'ordine l'allontanamento del braccialetto dal domicilio o possibili tentativi di manomissione". Lo ha precisato Fastweb in merito al dispositivo applicato ad Artem Uss, il 40enne russo evaso il 22 marzo dagli arresti domiciliari di Basiglio all'indomani del via libera della Corte di appello di Milano all'estradizione agli Stati Uniti. "Fastweb - si legge ancora nella nota - sottolinea altresi' che i propri tecnici al momento non hanno fornito alcuna informazione agli inquirenti in merito al funzionamento del braccialetto".