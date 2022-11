Artigiano in Fiera: biglietti speciali di Trenord per raggiungere l'evento

Sta per partire 'l'Artigiano in fiera', l'attesa manifestazione dedicata ai prodotti artigianali di tutto il mondo che si terra' da sabato 3 a domenica 11 dicembre, a Rho Fiera Milano. Per l'occasione Trenord propone il biglietto "Trenord Day Pass" per raggiungere il polo fieristico da una delle oltre 400 stazioni lombarde al costo di 15 euro, per un viaggio di andata e ritorno. Chi parte da Milano, invece, puo' utilizzare il biglietto a soli 4 euro per andata e ritorno. Il biglietto speciale "Trenord Day Pass" per raggiungere la Fiera da tutta la Lombardia a 15 euro sara' acquistabile da giovedi' 1 dicembre in biglietteria, presso i punti vendita convenzionati e sui canali online di Trenord.

Trenord Day Pass

"Trenord Day Pass" consente ai ragazzi di eta' inferiore a 14 anni che accompagnano il titolare del biglietto di viaggiare gratuitamente. Il biglietto speciale, inoltre, da' diritto a uno sconto del 10% per gli acquisti presso ristoranti e stand convenzionati; l'elenco e' disponibile su trenord.it e App. Ad "Artigiano in Fiera" da Milano Per chi parte dalle stazioni nella citta' di Milano, il viaggio di andata e ritorno per l'Artigiano in Fiera ha un costo di 4 euro acquistando il biglietto STIBM per le zone Mi1-Mi3. I biglietti STIBM sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche di Trenord, oltre che sul sito trenord.it e sull'App.