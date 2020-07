Asili, incontro Sala-sindacati: Bonini (Cgil), sciolto il nodo del personale

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Sbloccata la situazione degli asili, con l’incontro tra i sindacati milanesi e il sindaco Sala. “Risultato positivo – dice Massimo Bonini segretario della Cgil di Milano - anche perché abbiamo condiviso gli stessi obiettivi del sindaco: portare tutti i bambini in classe nelle materne, perché questo garantisce il percorso giusto a chi ha già patito tanto, chiuso in casa, per la pandemia. Poi è una risposta anche ai genitori – che noi rappresentiamo – che devono avere la serenità necessaria per poter lavorare. Abbiamo condiviso col comune il tema della sicurezza, anche nei centri estivi, coi dispositivi individuali e i test sierologici. Ci siamo concentrati sul problema del personale, cioè quanti educatori servono? Anche perché il numero delle persone impegnate deve essere correlato al numero dei bambini, è così che si può comprendere quante persone servono in quali spazi. Sugli spazi nelle materne il comune è ottimista, si tratta di valutare i numeri per decidere se ne servono altri ma la disponibilità c’è. Lunedì verrà presentata alle categorie del pubblico impiego la mappatura puntuale degli spazi. Sul tema del personale - è vero che il comune aveva già assunto nel comparto degli educatori, è vero che si è impegnato ad assumere 100 persone per sostituire chi esce, è anche vero che s’impegna a ragionare sulle sostituzioni dei dipendenti più fragili - ma in base ai protocolli di sicurezza, al rapporto educatore bambini, al rapporto con gli spazi necessari, se ci fosse necessità di fare nuove assunzioni il comune si è impegnato a fare un ulteriore sforzo. Il risultato politico più importante che abbiamo convenuto senza troppe discussioni. Certo è uno sforzo per l’amministrazione che ha già patito tagli di ogni genere ma, ribadisco, è un impegno importante. Lunedì le categorie continueranno la discussione operativa e per la prossima settimana sarà necessario concludere la discussione per dare certezze alle famiglie”, conclude Bonini.