ASM vuole ristrutturare San Siro. Fdi: "Sala faccia chiarezza sugli operatori"

“Evidentemente ci sono operatori interessati a San Siro”. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Enrico Marcora, è sorpreso dopo la lettera di Asm Global indirizzata a Sala. Una lunga missiva – pubblicata in esclusiva da Sport Mediaset – in cui la società internazionale, che già gestisce numerose strutture in tutto il mondo, si propone per ristrutturare e rinnovare lo stadio di San Siro senza che venga abbattuto.

Giuseppe Rizzello (ASM): "Apprezzo spirito di chi vuole ammodernare lo stadio"

Si legge in un estratto della lettera, firmata da Giuseppe Rizzello, general manager di ASM: “Oggi mi occupo ancora di stadi e arene, come General Manager della filiale italiana della Società ASM GLOBAL (www.asmglobal.com), dopo avere rappresentato lo stesso gruppo in Brasile dal 2013 al 2015, lavorando a due degli stadi del Mondiale FIFA Brasile 2014. Negli ultimi mesi ho assistito a diversi dibattiti ed occasioni di confronto pubblico in merito al destino dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, in particolare ho avuto modo di apprezzare l’attitudine e lo spirito di chi come Claudio Trotta, anche a nome del “Comitato SiMeazza”, ha cercato di evidenziare l’opportunità per la città di Milano di poter ammodernare lo storico impianto, mantenendolo così in funzione”.

Marcora (Fdi): "Incredibile il silenzio di Sala sulla lettera"

Il consigliere di Fdi Marcora esprime tutte le sue perplessità: “Prima di tutto la lettera è arrivata da una settimana ed è incredibile il silenzio da parte di Sala che avrebbe dovuto convocare tutti i consiglieri sul tema”. Per Marcora, “non è vero quindi che non ci siano operatori interessati a San Siro come è stato dichiarato dall’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi”.

ASM a Sala: "La nostra Società è pronta a discutere con Lei la ricerca di una soluzione che consenta di non abbattere la struttura"

In realtà, anche ABS, nella missiva al sindaco, dice: “i recente, ho però anche avuto modo di leggere quanto indicato in un documento del “Dibattito Pubblico – Dossier di Progetto”, dove si enuncia che: “è infatti prevedibile che non vi siano soggetti terzi che possano avere interesse a prendere in gestione la struttura, considerati i rilevanti costi di utilizzo e mantenimento che non troverebbero un equilibrato riscontro economico negli eventuali ricavi ipotizzabili per manifestazioni ed iniziative diverse da quelle calcistiche di livello professionistico ed internazionale”.

Non posso ovviamente essere sicuro che tale affermazione non corrisponda alla reale risposta di qualche azienda eventualmente interpellata da chi ha redatto il documento, ma sono assolutamente sicuro che tale affermazione non provenga da ASM GLOBAL; anzi, visti gli ultimi sviluppi della situazione San Siro, la nostra Società è pronta a discutere con Lei la ricerca di una soluzione che consenta di non abbattere la struttura, di ammodernarla ed evitare al contempo al Comune di Milano la gestione diretta dell’impianto.”