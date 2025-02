Ad Assago una campagna di comunicazione contro cyberbullismo, razzismo e discriminazione sociale

In occasione della giornata nazionale contro il bullismo, che si è celebrata venerdì 7 febbraio, il gruppo Assago nel Cuore ha comunicato che nei prossimi mesi darà vita ad una serie di iniziative e convegni su vari temi sociali, tra cui il contrasto al bullismo e all'istigazione all'odio.

"La violenza, il cyberbullismo e l'incitazione all'odio non devono essere avvolti dal silenzio, ma combattuti da un sano impegno che disciplini l'uso della parola in modo che essa non divenga strumento di violenza e generi, pertanto, forme molto gravi di bullismo e comunicazioni nocive all'educazione dei giovani, facendo degenerare l'intera società verso l'involuzione morale" hanno dichiarato all'unisono Roberta Vieri e Biagio Maimone, rispettivamente consigliera e capogruppo di 'Assago nel Cuore' in consiglio comunale e giornalista-scrittore.

Recita la nota: "Ad Assago sono stati segnalati casi di discriminazione sociale, razzismo e bullismo: tali forme di violenza devono essere improrogabilmente contrastate con tutti i mezzi necessari, considerata la loro nocività. Assago nel cuore si prefigge di combattere ogni forma di violenza e lo farà coinvolgendo i cittadini mediante dibattiti continui ed azioni concrete mirate ed efficaci. Assago nel Cuore, senza alcun dubbio, rappresenta il futuro in quanto guarda al futuro e, pertanto, al benessere di tutti, ai quali assicura un grandioso progetto di amore"