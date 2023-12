Assalto al corriere Dhl: preso anche l'ultimo membro della banda

L'unico latitante della banda che il 18 novembre 2021 la rapina a un corriere Dhl che trasportava capi di abbigliamento del valore di oltre 3 milioni di euro e' stato arrestato in provincia di Bergamo dai carabinieri. Antonio Leone e' stato catturato dai militari della stazione di Verdello. Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip milanese Christian Mariani su richiesta del pm Andrea Fraioli. Leone, 59 anni, aveva messo - secondo le indagini dell'antirapine della Squadra mobile - a disposizione della banda un capannone a Vignate come base operativa per organizzare l'assalto al tir e si era coordinato con il basista. Leone, inoltre risultava gia' destinatario di un ordine di esecuzione di pene per ricettazione e detenzione di arma clandestina di 8 anni e 10 mesi e anche di un'altra ordinanza di custodia cautelare del gip di Torino con le accuse di associazione per delinquere dedita a frodi, false fatturazioni, riciclaggio e usura