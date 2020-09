Assarredo, Maria Porro eletta neo presidente

È Maria Porro la neo presidente di Assarredo di FederlegnoArredo, eletta all'unanimità dall'assemblea generale a succedere al presidente uscente Claudio Feltrin. Già consigliera di Assarredo, direttore marketing della Porro Spa, marchio storico creato in Brianza nel 1925, per la neo presidente passione, professionalità, creatività, metodo e dedizione saranno alla base del suo lavoro che intende innanzitutto come lavoro di squadra fondato sulla condivisione delle competenze e sulla capacità di ascolto.

"Ero e sono convinta - dichiara Maria Porro - che fare sistema sia fondamentale, le cifre del nostro tempo sono la complessità e, come l’emergenza Covid sta dimostrando, la necessità di rispondere velocemente alle trasformazioni è indispensabile. Penso pertanto sia imprescindibile affiancare le imprese nel processo di innovazione e cambiamento sia verso una maggiore sostenibilità ambientale direzionando le nostre energie nella formazione specifica del capitale umano, sia nell’intercettare i finanziamenti istituzionali e nel monitoraggio e coinvolgimento della filiera. Ma innanzitutto - prosegue - occorre valorizzare e comunicare la forza già insita nei nostri prodotti che sono espressione di un sistema manifatturiero virtuoso e di un modello che mette al centro qualità e durata nel tempo. Il legno, materia prima rinnovabile, è nel Dna delle nostre aziende e della nostra associazione. Ma occorre anche mantenere attivi tutti i canali per avere un ruolo propositivo nella definizione delle norme che regolamentano il nostro settore a difesa della qualità indiscutibile che contraddistingue i nostri prodotti che nel Salone del Mobile di Milano hanno una vetrina mondiale unica. Credo che dovremmo anche approfondire il dialogo con il mondo della scuola per avvicinare i giovani al nostro settore promuovendo la storia del design e la cultura del progetto. Avremo davanti quattro anni intensi - conclude la neo presidente - e voglio ringraziare tutti per la fiducia accordatami, a partire da Claudio Feltrin per il lavoro svolto fino ad ora".

“Guidare Assarredo in questi anni ha rappresentato per me un’esperienza entusiasmante e sono grato che mi sia stata data questa opportunità” commenta Claudio Feltrin. “È stata una sfida che inizialmente ho affrontato con un po’ di timore, sperando di essere all’altezza di un incarico così significativo per il nostro settore. Oggi sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto insieme a tutti gli associati. Ho visto crescere la collaborazione e la partecipazione attiva degli imprenditori alla vita associativa attraverso le attività proposte e condivise dal Consiglio Direttivo di Assarredo, che ha saputo coinvolgere gli associati attraverso iniziative come gli AssarredoLAB. Abbiamo quindi raggiunto l’obiettivo fondamentale di rafforzare il patrimonio di esperienze, attraverso questa condivisione. Sono contento di passare il testimone a Maria Porro, eletta all’unanimità dal nuovo Consiglio di Presidenza. Sono certo che Maria saprà mettere a frutto il lavoro di questi anni di associazione, con tenacia e determinazione, insieme al suo Consiglio. Auspico che, con la sua guida, la partecipazione e la collaborazione dimostrata dagli imprenditori si estendano e si rafforzino ulteriormente, perché credo che lavorare insieme sia la strada per una Federazione rappresentativa e inclusiva. Faccio quindi i miei più sinceri auguri a Maria di buon lavoro”.