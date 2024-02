Assessore Milano, governo vuole limitare l'uso degli autovelox

Ogni giorno in città ci sono persone che rimangono ferite in incidenti stradali, e purtroppo alcune volte alcuni muoiono: dobbiamo fermare questa strage. La velocità è determinante". Lo ha sottolineato sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli parlando della possibilità dei Comuni di controllare la velocità con autovelox, in particolare in punti come quello del Ponte Bacula o della Ghisolfa. Su questo tratto "tanti cittadini, consiglieri comunali, associazioni, Municipi ci hanno chiesto di permettere a tutti di muoversi in sicurezza e non rischiare ogni giorno l'incidente - ha proseguito spiegando che a Milano ci sono almeno 40 incidenti al giorno -. Purtroppo il Governo vuole limitare questi controlli, mettendo paletti e difficoltà, togliendo autonomia ai Comuni. In futuro questi controlli si potranno fare solo se programmati e richiesti ad una commissione in Prefettura".

Il Comune "è proprietario delle strade, nelle città grandi il controllo del Codice della Strada è affidato in esclusiva a lui h24, ma per fare i controlli deve chiedere il permesso ogni volta al Prefetto - ha precisato ancora Granelli -. E questo lo chiede Salvini, quello della secessione e autonomia. Torniamo allo Stato dell'Ottocento, dove comanda Roma attraverso i Prefetti". "Al Ministero ci hanno detto che fare quelle sanzioni significa 'vessare i cittadini' - ha concluso -. Noi invece facciamo il nostro dovere, cerchiamo di far rispettare le regole e cerchiamo di diminuire morti e feriti, loro vogliono fare burocrazia e impedirci di fare il nostro dovere, fanno demagogia".