Sosta selvaggia a San Siro, in 8 concerti di giugno quasi 5mila multe

"Non molliamo sulle sanzioni per sosta: sono state quasi 5.000 negli 8 concerti di giugno, cioè più di 600 per ciascun concerto". Lo spiega sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, parlando delle multe in occasione del concerti che si tengono nella zona di San Siro, per cui ci sono sempre molte polemiche e proteste da parte dei residenti.

Assessore Granelli: stiamo lavorando ogni giorno per mitigare l'impatto

"Cerchiamo di ascoltare i consigli, migliorare ogni volta, mettere in campo più pattuglie possibile di Polizia locale e di ausiliari della sosta, che ringrazio, ma anche lavorare al meglio con gli organizzatori", ha aggiunto. Ieri sera "un altro concerto da pienone, con Zucchero, a San Siro. Noi stiamo lavorando ogni giorno per mitigare l'impatto e permettere i concerti, che sono aggregazione e sviluppo. Un obiettivo difficile, ma possibile. Abbiamo cercato di mettere più pattuglie possibile di Polizia Locale, per gestire e far rispettare le regole. Nonostante molti stiano scegliendo il trasporto pubblico e i parcheggi, la sosta irregolare continua ad essere una sfida - ha concluso -. Anche stasera (ieri, ndr) abbiamo allontanato, sanzionato e denunciato due parcheggiatori abusivi; da questa volta abbiamo transennato altre aree verdi, per difenderle dalla sosta irregolare".