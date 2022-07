Assessore Sertori: “Vogliamo scongiurare stato calamità”

Stiamo cercando di lavorare per scongiurare il più possibile lo stato di calamità, ma qualora vi fosse la necessita' siamo pronti a chiederlo": lo ha detto l'assessore alla Montagna della Regione Lombardia Massimo Sertori a margine di una conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia per parlare della siccità.

Sertori ha evidenziato le differenze con lo stato di emergenza

Sertori ha evidenziato le differenze con lo stato di emergenza che "abbiamo chiesto ed e' stato varato dal Consiglio dei ministri anche se stiamo aspettando un decreto e i poteri commissariali". Lo stato di calamita' invece si richiede "a evento avvenuto". Per esempio "se dovesse andare in malora un raccolto perché non c'é stata l'acqua allora lo si richiede - ha concluso - per creare delle situazioni di indennizzo".