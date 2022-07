Assestamento in Regione Lombardia: 61 milioni extra per il sistema educativo

Assestamento di bilancio in Regione Lombardia: 61 milioni extra per il sistema educativo

Il Consiglio Regionale lombardo ha approvato oggi la legge di assestamento di bilancio per il biennio 2022-2024, crescono le risorse assegnate al sistema di istruzione, dalle scuole dell’infanzia fino all’Università.

“Con questa manovra abbiamo stanziato 61 milioni di euro in più per il nostro sistema educativo” ha dichiarato l’assessore all’istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala “Si tratta di un investimento senza precedenti che ci permette di rispondere alla crescente domanda di supporto al diritto allo studio che proviene dagli studenti e dalle loro famiglie – ha aggiunto – per cui ringrazio il Presidente Attilio Fontana, l’assessore al Bilancio Davide Caparini e tutto il Consiglio Regionale”. “Gli incrementi – ha dichiarato - riguardano tutti gli ordini e gradi di scuola: 4 milioni per le scuole d’infanzia paritarie, 6 milioni per la Dote Scuola materiale didattico, 840 mila euro per la Dote Scuola buono scuola dell’anno scolastico appena concluso, 10 milioni per il diritto allo studio universitario e 40 milioni per l’edilizia scolastica” ha concluso l’assessore.

"In Lombardia sono insufficienti le risorse statali"

“Siamo consapevoli – ha rimarcato Fabrizio Sala – che con questo sforzo finanziario non possiamo compensare completamente l’insufficiente riparto di risorse nazionali di cui continuiamo a soffrire” – ha sottolineato – “La Lombardia è terra di destinazione di studenti da tutto il mondo: circa l’8% dei 300.000 giovani che studiano nelle nostre Università provengono dall’estero e oltre il 30% da altre Regioni. È un segno dell’evidente successo del sistema di Istruzione e Formazione lombardo, che deve essere finanziariamente sostenuto affinché tutti gli aventi diritto - secondo parametri peraltro definiti a livello statale - possano effettivamente beneficiare delle borse di studio”.

I numeri dell'assestamento

Ulteriori 6 milionni per la dote scuola componente materiale didattico per garantire l’erogazione a tutti gli aventi diritto che hanno regolarmente presentato domanda nei termini del 12 luglio. “Abbiamo incrementato di 6 milioni di euro le risorse per la Dote scuola componente materiale didattico, portando a oltre 33 milioni di euro lo stanziamento complessivo” - ha dichiarato Fabrizio Sala - “Le domande per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche da parte degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono in costante crescita – ha specificato l’assessore – a causa delle difficoltà economiche vissute dalle famiglie in questi anni. Gli studenti richiedenti erano 104.000 nel 2020 e 125.000 nel 2021. Quest’anno sono 167.000. Tramite le risorse nazionali assegnateci avremmo potuto rispondere solo al 50% delle domande pervenute”.

ULTERIORI 840 MILA EURO PER DOTE SCUOLA COMPONENTE BUONO SCUOLA destinati alle Scuole Paritarie o Pubbliche con retta di iscrizione frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 appena concluso, per assicurare l’intero valore del buono a tutti gli aventi diritto a fronte di un notevole aumento delle richieste rispetto al passato.

10 MILIONI DI EURO PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Ulteriori 7 milioni di euro per le borse di studio universitarie 2021/2022 per assicurare lo stesso grado di copertura dello scorso anno agli studenti universitari aventi diritto, pari all’87%.La manovra prevede anche 3 milioni di euro per gli enti che gestiscono servizi quali le residenze e le mense universitarie.

4 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE per portare lo stanziamento allo stesso livello di 8 milioni dell’anno scorso. In aggiunta a questi fondi si segnala un aumento del Fondo Nazionale 0-6 anche grazie all’impegno di Regione Lombardia in Conferenza delle Regioni.

40 MILIONI DI EURO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA a valere sul Piano Lombardia, spesa in conto capitale, in aggiunta ai 60 milioni di euro già stanziati per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative.

Assestamento di bilancio in Regione: "Impulso senza precedenti agli investimenti nelle opere pubbliche"

"Un impulso senza precedenti agli investimenti nelle opere pubbliche, con un ulteriore incremento delle risorse per il 'Piano Lombardia', che supera i 4,3 miliardi di fondi a sostegno del tessuto socioeconomico regionale. Risorse che hanno stimolato un investimento di ulteriori 2,3 miliardi da parte degli Enti Locali generando un valore economico tra lo 0,6% e 0,7% del PIL della Lombardia, con un effetto potenziale sull'aumento dell'occupazione di circa 35.000 lavoratori in Lombardia e 14.000 fuori regione".

Partono da questa considerazione il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al Bilancio e Finanze Davide Caparini per illustrare uno dei punti salienti della 'manovra di assestamento al bilancio 2022-24' approvata oggi dal Consiglio regionale. Una manovra che ha portato all'esaurimento i numerosi bandi proposti da Regione Lombardia in differenti aree di competenze e caratterizzata da numerosi altri punti di rilievo come i nuovi interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria (7 milioni annui dal 2023 al 2027). Il finanziamento di tutti i 530 progetti per la rigenerazione urbana (per 222 milioni), di tutti i 95 i borghi storici (per 68 milioni) e per gli impianti sportivi privati. Incremento, poi, per le risorse a favore degli enti locali per l'installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali (in totale 13,5 milioni per 258 progetti). Importanti risorse per sport, arte e musica con il bando 'Giovani Smart' (7,2 milioni per 191 progetti) e per il patrimonio culturale (20 milioni per 30 progetti). L'assessore al Bilancio evidenzia come "la manovra di assestamento, nonostante il calo del gettito fiscale, dovuto alla crisi internazionale e a situazioni contingenti come, ad esempio, la riduzione delle entrate del bollo auto, sia caratterizzata da due elementi: programmazione e razionalizzazione". Una programmazione che ha fatto principalmente leva sulle disponibilità individuate a livello europeo e su iniziative mirate e messe in campo dalla Giunta regionale, come l'attuazione del federalismo fiscale con gli introiti provenienti dalle concessioni idroelettriche (15 milioni di euro). Notevole importanza è stata data anche alla nuova programmazione Comunitaria, che garantirà risorse per oltre 3,5 miliardi nei prossimi anni.

"Il tutto - sottolinea l'assessore - accompagnato dalla consueta razionalizzazione delle nostre spese: siamo l'amministrazione pubblica che costa meno, in assoluto".

Regione Lombardia, incrementato il bando Attività storiche

Anche il bando Attività storiche 2022 è stato incrementato portando la dotazione complessiva ad un importo totale di 7,7 milioni di euro per finanziare tutte le domande ammesse. Rifinanziata anche la misura 'Credito Adesso Evolution' (abbattimento tassi d'interesse): al 30 giugno sono stati concessi complessivamente 46 milioni di euro di contributi con cui sono stati abbattuti i tassi d'interesse a 1.692 imprese che hanno ricevuto finanziamenti per 708 milioni. Per questo provvedimento sono stati aggiunti in assestamento 15 milioni.

Ammonta, poi, a 160 milioni il contributo destinato ad Arexpo SpA per il progetto Mind con gli insediamenti di Human Technopole, Irccs Galeazzi, campus dell'Università degli studi e aziende private.

L'assestamento è servito anche a riprogrammazione, in base ai cronoprogrammi concordati con i soggetti attuatori, di progetti emblematici altamente innovativi, come, ad esempio, la riqualificazione del quartiere Bovisa di Milano con 'Innovation Hub' dove gli studenti universitari potranno contare laboratori, incubatori di idee e imprese, campus (20 milioni di euro). E, ancora, il 'Bosco della musica' di Rogoredo con il conservatorio di Milano per la rigenerazione urbana della periferia attraverso la cultura con auditorium elettroacustico, sale di registrazioni e campus per 700 studenti (12 milioni di euro).

Caparini: "Regione ha finanziato oltre 2 miliardi di investimenti"

"Regione Lombardia, dunque, in linea con gli impegni di spesa assunti e nonostante una serie di nuove emergenze note a tutti - conclude l'assessore al Bilancio - ha finanziato oltre 2 miliardi di investimenti, garantendo un'ottimale gestione di cassa che ha permesso di evitare il ricorso a forme di indebitamento, il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori commerciali che sono stati saldati mediamente 18 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza della fattura". Il Consiglio, infine, ha inoltre approvato anche il 'Rendiconto 2021'.

Regione, le opposizioni bocciano il bilancio: "Privo di visione"

Un bilancio "privo di visione". Così le opposizioni a palazzo Pirelli bocciano l'assestamento di bilancio approvato oggi dal consiglio regionale su proposta dalla giunta regionale della Lombardia. "La giunta Fontana- dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul- non ha alcuna visione e alcuna capacità di programmazione reale. Il bilancio regionale, anche dopo l'assestamento di oggi, non va in direzione delle famiglie lombarde, che sono messe in difficoltà dalla crisi internazionale e dall'aumento dei costi dell'energia. Avevamo fatto alcune proposte concrete in questo senso che sono state tutte bocciate". "L'assestamento alla legge di bilancio, nei confronti del quale abbiamo espresso oggi il nostro voto contrario- commenta il capogruppo del M5s Nicola Di Marco- rispecchia il caos che regna all'interno di una Giunta in cui quotidianamente la vicepresidente Moratti sfiducia il Presidente Fontana. È lo specchio di una situazione surreale, in cui mentre i "musicisti" in Aula continuavano a suonare, fuori da questa porta la "nave" del centrodestra naufragava".