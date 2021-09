Assimpredil Ance: "A Milano un patto per la rigenerazione sostenibile"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – “Non può esserci sguardo a una città sostenibile se non si coniuga ambiente con sociale ed economia. Questa è la più grande sfida a cui noi imprenditori del settore delle costruzioni siamo chiamati e non possiamo vincerla da soli” così ha dichiarato Regina De Albertis, Presidente di Assimpredil Ance, l’Associazione dei Costruttori di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

“Dobbiamo lavorare tutti per promuovere una cultura basata sulla fiducia. Chi fa impresa non è controparte, ma protagonista del cambiamento”. Per questo come Assimpredil Ance proponiamo ai candidati Sindaco di Milano, che iniziamo ad incontrare oggi, un Patto per la Rigenerazione Sostenibile del territorio. Le costruzioni hanno una filiera lunga e frammentata, con tante piccole e medie imprese, ma nonostante le difficoltà rappresentano un settore in cui: La dignità del lavoro, la sicurezza, il welfare, la formazione sono caratteri peculiari di chi applica il nostro contratto da 100 anni. La qualità del costruire, l’attenzione all’ambiente e all’economia circolare sono componenti essenziali dei processi di rigenerazione urbana a cui stiamo lavorando e di cui siamo attore primario. Il costruire non è in contrapposizione a sostenibilità, anzi ne è il motore. Sta crescendo un nuovo modello di fare impresa sempre più connesso al territorio e alle comunità locali. C’è forte consapevolezza che si crea valore solo se si condividono benefici con responsabilità.

La Presidente Regina De Albertis chiede al prossimo Sindaco di Milano di lavorare insieme per realizzare: un contesto di lavoro più semplice perché improntato alla fiducia; un territorio più competitivo che investa sulle infrastrutture e sull’attrattività; una strategia che punti ad allargare la visione territoriale dello sviluppo urbano fuori dai confini amministrativi del comune di Milano; un concreto, continuativo e misurabile impegno per garantire tempi autorizzativi, snellimento procedurale e controllo a valle; un diverso ascolto dei bisogni per risposte che coniughino tutti gli interessi in gioco, con trasparenza; azioni per favorire la partecipazione attiva delle imprese alla costruzione del futuro. La Presidente Regina De Albertis ha focalizzato una lista di priorità per rendere la città più semplice, sostenibile, attenta al lavoro. “Grandi ma anche piccole questioni – ha sottolineato la Presidente di Assimpredil Ance – molte volte infatti siamo bloccati per problemi che potrebbero essere facilmente e rapidamente risolti”. In questo quadro di priorità e di questioni urgenti da affrontare Assimpredil Ance offre tutta la sua collaborazione, competenza, capacità di analisi e di composizione degli interessi rappresentati e propone al candidato Sindaco di: Incrementare il ruolo strategico del tavolo c’è Milano da fare come referente per la filiera immobiliare per un confronto sulle visioni di città, sul PGT e sulle procedure. Creare un gruppo tecnico di confronto per la revisione delle procedure di istruttoria delle bonifiche. Realizzare il progetto di piattaforma informatizzata per i cartelli di cantiere. Costituire un tavolo di confronto permanete sul tema ambientale e sulla circolarità nei LLPP. Procedere alla revisione del PUMS con priorità al PPP sul tema dei parcheggi in struttura per la sosta. Revisionare il regolamento edilizio per risolvere vecchie e obsolete disposizioni, retaggio di un modello di città e di costruire superato, per rendere più veloci i processi di rigenerazione. Sottoscrivere un protocollo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese del settore delle costruzioni nell’ambito dei lavori pubblici.