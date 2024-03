Con Assimpredil "La Milano del futuro: un dialogo costruttivo"

I costruttori da sempre credono nello sviluppo e nella crescita e, per questo, Assimpredil Ance in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, ha organizzato l’incontro "La Milano del futuro: un dialogo costruttivo". L'appuntamento è per mercoledì 27 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sede di Assimpredil Ance (Via San Maurilio, 21 a Milano).





Superare l’attuale incertezza sulla validità delle regole urbanistiche

Il convegno, grazie alla presenza di voci autorevoli a livello locale e nazionale, vuole essere l’occasione per raccogliere riflessioni e spunti propositivi per immaginare la Milano del futuro, sulla base di un dialogo costruttivo ed efficace tra differenti realtà. “Per il bene di Milano, dei suoi cittadini, dei suoi lavoratori e delle sue imprese - ha sottolineato Regina De Albertis, Presidente di Assimpredil Ance - è assolutamente necessario superare l’attuale incertezza sulla validità delle regole urbanistiche ed edilizie che, ormai da parecchi anni, presiedono allo svolgimento dell’attività edilizia e immobiliare nella nostra Città.



Assimpredil Ance è l'Associazione delle imprese edili e complementari delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Nata nel 1945, è la più grande realtà di ANCE, l’Associazione Nazionale che rappresenta le imprese di costruzione nel mondo Confindustria. Il lavoro, il mercato, l'innovazione e la sostenibilità sono gli obiettivi sui quali è imperniata tutta l'attività.

