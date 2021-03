Assolombarda, corre solo Spada. Colpo di scena, elezioni già finite

Per adesso è ancora un rumors, ma potrebbe essere confermato a breve. Non ci sarà nessuna campagna a due per Assolombarda. Il candidato unico dovrebbe essere Alessandro Spada. Così, pare, hanno detto i saggi agli interlocutori che li hanno consultati: Alessandro Enginoli, l'outsider che stava scompigliando i piani di Spada, non correrà. Non si capisce ancora se non correrà perché ha deciso di ritirare la candidatura, o per pressioni, o perché non ha raggiunto il quorum del 15 per cento o per altri motivi procedurali. Si capisce invece che - nel silenzio generale - Alessandro Spada si prende la sua rivincita ed è a un passo da diventare il successore di Carlo Bonomi.



