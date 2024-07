Assolombarda: eletti 25 nuovi componenti del Consiglio Generale

Assolombarda: eletti 25 componenti del Consiglio Generale

Nel corso dell’ultima Assemblea privata di Assolombarda sono stati eletti 25 componenti del Consiglio Generale per il quadriennio 2024 – 2028, che integrano così la sua composizione: Simona Alberini (ABB S.p.A.); Francesco Baroni (Gi Group S.p.A.); Lorenzo Bottinelli (Basf Italia S.p.A.); Alberto Cazzani (STAV S.p.A.); Fabrizia Cimbali (Cimbali Group S.p.A.); Aldo Fumagalli Romario (Sol S.p.A.); Arrigo Giana (ATM S.p.A.); Filippo Grasso (Leonardo S.p.A.); Stefano Grieco (Nokia Solutions and Networks S.p.A.); Claudio Luigi Theo Longo (Astrazeneca S.p.A.); Nicolò Mardegan (Enel S.p.A.); Ambra Martone (ICR Industrie Cosmetiche Riunite S.p.A.); Floriano Masoero (Siemens S.p.A.); Carla Masperi (Sap Italia S.p.A.); Nicola Monti (Edison S.p.A.); Annalisa Muccioli (Eni S.p.A.); Gina Nieri (Mediaset S.p.A.); Paola Pirotta (Medtronic Italia S.p.A.); Antonio Stefano Porro (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.); Gianfelice Mario Rocca (Teur S.p.A.); Agostino Santoni (Cisco Systems Italy S.r.l); Roberto Tasca (A2A S.p.A.); Marco Tronchetti Provera (Pirelli & C. S.p.A.); Stefano Venier (Snam S.p.A.); Roberto Zecchino (Robert Bosch S.p.A.).

Gli 8 nuovi Presidenti delle Zone di Assolombarda

Durante l’Assemblea sono stati eletti anche gli otto nuovi Presidenti delle Zone relative all’organizzazione territoriale di Assolombarda, nell’ambito della Città Metropolitana di Milano. Anch'essi entrano a far parte del Consiglio Generale in qualità di componenti e rimarranno in carica per il quadriennio 2024 - 2028. I neoeletti sono: Presidente Adda Martesana: Nicola Fracassi (FAR Networks S.r.l.); Presidente Altomilanese: Francesca Cerruti (AB Medica S.p.A.); Presidente Magentino e Abbiatense: Riccardo Mazzolani (Disa Diesel Iniezione S.p.A.); Presidente Milano Città: Francesco Benvenuto (Cisco Systems Italy S.r.l); Presidente Nord Milano: Giuseppe Bianchi (RTI S.p.A. Gruppo MFE Media For Europe); Presidente Nord Ovest: Katja Mangione (Idea Plast S.r.l.); Presidente Sud Est: Marco Salvadeo (Logical Job S.r.l.); Presidente Sud Ovest: Lara Botta (Botta Ecopackaging S.r.l.).

Assolombarda, i nuovi Probiviri e Revisori

L’Assemblea Privata di Assolombarda ha inoltre eletto sia i Probiviri sia i Revisori per il quadriennio 2024 - 2028. I Probiviri sono: Piergiuseppe Biandrino; Claudio Cattaneo; Emanuela Italia Fusa; Nicola Gavazzi; Gilberto Gelosa; Patrizia Giangrossi; Gianmario Grecchi; Stefano Venturi.

I Revisori effettivi sono Alberto Bellini, Bruna Floreani, Giovanni Giovannini. Gaetano Mazza e Daniele Scalera sono i Revisori supplenti. Alberto Bellini ricopre inoltre il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori.