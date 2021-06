Assolombarda, Gerardini nuovo presidente di "Piccola industria"

Il Comitato Piccola Industria di Assolombarda ha eletto Paolo Gerardini nel ruolo di Presidente per il quadriennio 2021 - 2025. Nato a Milano nel 1965, è Consigliere Delegato di Microsys S.r.l., società di consulenza informatica che da più di 20 anni aiuta le aziende ad affrontare le sfide dell’innovazione digitale. Il neo Presidente, Paolo Gerardini - si legge in una nota - ha subito delineato le priorità della squadra di presidenza a favore della Piccola Industria. A cominciare dall’impegno volto a sostenere le piccole imprese a cogliere le opportunità del PNRR, a sviluppare maggiore consapevolezza verso gli strumenti di finanza avanzata. Ma anche un impegno indirizzato a promuovere il loro sviluppo, attraverso l'investimento in innovazione, trasferimento tecnologico, transizione digitale ed ecologica, formazione, internazionalizzazione.

Oltre a creare momenti di networking e confronto con altre imprese e istituzioni per condividere know-how, opportunità di business e promuovere una cultura orientata alla sostenibilità. Della squadra, in qualità di vicepresidenti, sono stati eletti: Elena Angiolini Massironi (Massironi Carni S.r.l.) con delega a Lavoro, Politiche attive, Semplificazione, Fisco; Renato Cifarelli (Cifarelli S.p.A.) con delega a Organizzazione PI, Microimpresa; Pierfabio Garavaglia (Status S.r.l.) con delega a Tutela del made in Italy, Filiere; Mattia Macellari (C.A.T.A. Informatica S.r.l.) con delega a Transizione digitale, Innovazione, Conferimento tecnologico; Marzia Maiorano (Mida service S.r.l.) con delega a Capitale Umano, Scuola e Formazione. Paolo Gerardini entra anche di diritto, come Vicepresidente, nel Consiglio di Presidenza di Assolombarda con la delega al Credito.