Assolombarda proietta imprese del territorio verso Expo 2025 Osaka

Assolombarda: proietta imprese territorio verso Expo 2025 Osaka

Assolombarda e Padiglione Italia hanno siglato un accordo di intesa e di collaborazione che consoliderà il ruolo di Assolombarda come partner ufficiale istituzionale in occasione di Expo 2025 Osaka. Nell'occasione, sono stati presentati i bandi che consentiranno alle aziende di partecipare attivamente alla realizzazione e alla gestione della rappresentatività del nostro Paese durante l'Esposizione Universale, che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

Missione Assolombarda: favorire internazionalizzazione imprese italiane

Assolombarda, pertanto, prosegue con la linea sposata a partire dall'Esposizione Universale del 2015 a Milano: aderire alle Expo successive per favorire ulteriormente l'internazionalizzazione delle imprese, partecipando - come accadra' ad Osaka - alla rappresentazione del sistema Italia nel mondo grazie al contributo offerto da una sua rete di aziende già proiettate sui mercati globali. Firmatari del protocollo Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, e Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.