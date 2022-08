Assolto per “vizio di mente” ma detenuto. Ora finalmente scarcerato

Liberta' vigilata per O.D.B., il giovane di origini marocchine che da oltre due mesi era detenuto nel carcere di Pavia nonostante fosse stato assolto per 'vizio totale di mente'. Una situazione di "carcerazione illegale" che il suo avvocato Federica Liparoti aveva denunciato all'AGI spiegando che la magistratura lo aveva assegnato a una Rems, cioe' una di quelle strutture sanitarie dove i giudici mandano gli autori di reato affetti da disturbi psichiatrici e socialmente pericolosi, ma il suo assistito non c'era potuto andare perche' erano tutte occupate e per lui non c'era posto.

Decine di persone nelle stesse condizioni del detenuto

In Italia sono decine le persone nelle sue condizioni che aspettano di accedere alle Rems con liste di attesa di quasi un anno nonostante la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia ritenuto questa situazione una violazione delle norme che vietano i trattamenti inumani e degradanti.

Tribunale di Brescia: “Misura del ricovero in Rems ha carattere eccezionale”

Ora, il Tribunale di Brescia ha 'sanato' l'irregolarità della posizione di O.D.B spiegando nel provvedimento che "la misura di sicurezza del ricovero in Rems deve essere interpretata e applicata in ossequio ai principi di proporzionalità e residualità: la stessa si atteggia a extrema ratio, conservando i caratteri della eccezionalità e transitorietà'". Il 22enne era in carcere per una tentata rapina, "un fatto di reato non particolarmente allarmante se si considera la natura e l'entità della violenza adoperata per impossessarsi della cosa altrui (uno strattonamento), cosi' come il passato di devianza del soggetto non appare di spiccata spregiudicatezza o solidità delinquenziale". Per "contenere la pericolosità ocaile" i magistrati ritengono quindi corretta la misura della libertà vigilata da eseguirsi in una comunita' terapeutica.