Assoluzione Tatarella, Osnato (FdI): "Che gioia, ora torni alla politica"

"Gioisco enormemente per l'assoluzione in primo grado di Pietro Tatarella, non ho mai avuto dubbi sulla sua onesta' e integrita' morale anche per una diretta conoscenza e consapevolezza rispetto al suo stile di vita e a quello della sua famiglia". Cosi' in una nota Marco Osnato, deputato milanese di Fratelli d'Italia, dopo l'assoluzione piena, perche' il fatto non sussiste, pronunciata oggi dalla sesta sezione penale del Tribunale di Milano. "Proprio alla sua famiglia - prosegue - Miriam, Enea e Zeno, il papa' Dino e soprattutto alla mamma Natalina, che festeggera' dal cielo, va il mio abbraccio piu' forte. Spero che oggi, nelmomento in cui anche i magistrati hanno valutato come non criminosi i comportamenti di Pietro, egli possa ritornare ad occuparsi della sua Comunita' con l'entusiasmo e l'efficacia che ha sempre dimostrato". Iscriviti alla newsletter