Assorimap, imballaggi UE: Ecodesign risposta al riciclo della plastica

IMPRESE-LAVORO.COM - Roma - “Non più solo prodotti realizzati con materiali sostenibili ma prodotti che abbiano un ciclo di vita e un uso anche al termine del loro scopo. Ideazione, progettazione, produzione, utilizzo e riciclo. Sì, l’ecodesign è a nostro avviso una risposta forte e concreta al riciclo meccanico delle plastiche”. Così Walter Regis, presidente di Assorimap commentando positivamente l’approvazione definitiva del Parlamento Europeo del nuovo Regolamento Imballaggi. Sostenibilità della produzione degli imballaggi quindi ma anche nuovi obblighi per la riciclabilità degli stessi: senza dubbio una soluzione per il riciclo effettivo delle plastiche. “Come Associazione di imprese riciclatori delle materie plastiche – continua Regis - siamo felici che sia stata recepita la nostra proposta di inserire un contenuto minimo obbligatorio di riciclato”. “È evidente che le misure introdotte vadano nella direzione del pragmatismo e siano state individuate per il raggiungimento fattuale degli obiettivi di sostenibilità ambientale già garantiti da questi materiali rispetto ad alternative meno performanti – e ribadisce Regis - per questo motivo apprezziamo tutte le misure introdotte a informare i consumatori, orientandoli a scelte consapevoli e verso un mercato green”. “Siano quindi promosse politiche per la tracciabilità delle materie prime seconde, ovvero della plastica riciclata utilizzata, certificazioni di prodotto, etichettatura ed informazioni commerciali. Solo così avremo davvero chiuso il cerchio” sostiene il presidente di Assorimap Walter Regis.