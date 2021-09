Asst lombarde, rivoluzione ai vertici: ecco chi se ne va e dove

Tutto pronto per un cambio nei vertici delle Asst lombarde. La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che prevede la rotazione di alcuni direttori generali di Ats ed Asst per in via di una profonda riorganizzazione del sistema sanitario. Secondo quanto Affaritaliani può riferire, ecco quali dg saranno trasferiti e dove:

- Silvano Casazza da Ats Brianza ad Asst Monza;

- Carmelo Scarcella da Asst del Garda ad Ats Brianza;

- Mario Alparone da Asst Monza ad Asst del Garda;

- Mara Azzi da Ats Pavia ad Asst Mantova;

- Lorella Cecconami da Ats Montagna ad Ats Pavia;

- Raffaello Stradoni da Asst Mantova ad Ats Montagna;

- Germano Maria Uberto Pellegatta da Asst Crema ad Asst Rhodense;

- Ida Ramponi da Asst Rhodense a Asst Crema