Asst Varese, Astuti a Fontana: "Non parole ma fatti per affrontare emergenza"

Infermieri e operatori socio sanitari del Pronto Soccorso dell’Asst di Varese hanno replicato con parole durissime alla lettera inviata dal presidente Fontana al personale sanitario. “Una pesante denuncia- afferma il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti- che evidenzia la piena emergenza in cui si opera nei pronto soccorso del varesotto, dove infermieri e Oss sono costretti a turni di 12 ore per la carenza di organico, in spazi non sempre idonei ad affrontare la pandemia.E tutto ciò dopo mesi interi in cui si sarebbero dovuti attrezzare gli ospedali per la seconda ondata ma non si è fatto nulla”.

“Condividiamo- conclude Astuti- la denuncia degli operatori e chiediamo, con loro, a Fontana di andare finalmente oltre le vuote parole in loro appoggio che rischiano, nella tragicità del momento, di essere una beffa e di intraprendere azioni che garantiscano, nell’emergenza, una sanità pubblica efficiente e sicura per operatori e pazienti”.

