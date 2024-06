"Assumo donne solo over 40": condannata la stilista Elisabetta Franchi

"Per ricoprire posizioni importanti" puntava solo su "uomini" o "donne sopra i quaranta anni", ovvero con minori possibilità di restare incinte. Per queste sue affermazioni, pronunciate nel 2022 durante un evento, la stilista Elisabetta Franchi è stata oggi condannata dal tribunale di Busto Arsizio, che ha ricinosociuto il "carattere discriminatorio" di tali parole. La società della stilista, Betty Blue spa, è stata condannata a versare 5mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni, assistita dai legali Silvia Conti, Carlo de Marchis e Carlo Cavalieri. Come riferisce Ansa, Betty Blue dovrà anche promuovere corsi per i dipendenti contro le discriminazioni di genere

"Se dovevano far figli, li hanno già fatti. Quindi sono H24 al mio fianco"

"Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h24, questo è importante", erano state le parole finite nella bufera