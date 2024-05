Astm acquista il controllo di Tangenziale Esterna Milano per 230 milioni

Astm ha sottoscritto un accordo con Autostrade per l'Italia per ottenere il controllo di Tangenziali Esterne di Milano (Tem). Astm acquisirà infatti le partecipazioni dirette e indirette di Aspi in Tem (pari al 27,45%, oltre a un’azione condivisa al 50% con Satap), e in Tangenziale Esterna (Te), pari all’1,25%, insieme al credito derivante dal finanziamento soci erogato da Aspi e Amplia Infrastructures alla stessa Te. Astm ha anche esercitato «il proprio diritto di prelazione sulla prospettata cessione a terzi da parte di Pizzarotti della partecipazione detenuta in Te, pari al 10,17% del capitale, oltre al finanziamento soci erogato sempre in favore di quest’ultima pari a circa 14,8 milioni».

Astm pagherà ad Aspi 140 milioni, di cui circa 121,9 per le quote e 18,1 per il credito, e a Pizzarotti 89,4 milioni. Dato che Astm è già titolare direttamente del 50% di Tem, oltre ad un’azione condivisa al 50% con Aspi, e del 24,92% di Te, al termine delle transazioni arriverà al 77,45% di Tem e al 73,83% di Te, «di cui eserciterà il pieno controllo in assemblea».