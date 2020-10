Atletica: sindaco Pavia scrive a Mattarella e chiede la cittadinanza per Madam

Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, che guida una maggioranza di centrodestra ed e' stato eletto come esponente della Lega, ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la cittadinanza a Danielle Frederique Madam, 23 anni, di origini camerunensi e campionessa di atletica nella specialita' del lancio del peso. L'atleta e' arrivata in Italia a 7 anni e non le e' ancora stata riconosciuta la cittadinanza. Dopo un'indagine sull'esame di italiano di Luis Suarez a Perugia, Danielle si era sfogata sui social entrando nel mirino di centinaia di persone che l'hanno insultata; e non solo.

Sabato scorso al bar di Pavia dove lavora un uomo sui 45 anni "ha consumato, pagato, e poi mi ha guardato, evidentemente mi ha riconosciuta e ha esclamato 'Tu non sei italiana, a cosa ti serve diventare italiana? Tu non diventerai mai italiana'", ha denunciato sulla sua pagina facebook. Danielle e' tesserata alla Bracco Atletica Milano. Ieri il sindaco di Pavia l'ha incontrata e quindi ha deciso di scrivere la lettera al Presidente Mattarella. "Le rivolgo queste brevi righe - si legge nella missiva al Quirinale - per porre alla Sua attenzione il caso di Danielle Frederique Madam, giovane atleta ventitreenne, originaria del Camerun ma da 16 anni in Italia (ancorche' da 4 residente), e pur tuttavia non ancora in possesso della cittadinanza italiana".