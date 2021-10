Atm, 272 senza green pass: previsti ritardi sui mezzi. I dati

Il numero assoluto è impressionante: 272 persone. Sono quelle che hanno comunicato ad Atm che, a causa dell'obbligo di Green Pass non saranno domani al lavoro. Percentualmente si parla del 4 per cento della riduzione generale del servizio, e dunque non saranno cancellate corse ma potranno verificarsi ritardi. Anche perché oltre alle 272 persone che non si presenteranno è stato registrato anche l'aumento del 15 per cento delle malattie rispetto al solito trend

.Ad essere colpito sarà soprattutto il servizio di superficie, con 25mila corse giornaliere, mentre la Metropolitana dovrebbe reggere meglio l'urto. Per quanto riguarda i tamponi Atm informa che è in vigore la convenzione con il San Raffaele, e con tre sedi possibili per farli, e che il personale Atm avrà una corsia preferenziale per farli. Costo? 15 euro. Chi paga? I lavoratori, così come da norme nazionali.

fabio.massa@affaritaliani.it