Atm, 510 dipendenti positivi: verso la riduzione del servizio

L'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) rende noto che a fronte dell'impatto del Covid sul suo personale - 510 lavoratori positivi e 130 in quarantena- si valuta una riduzione delle corse giornaliere. E' quanto emerge da una nota diffusa ieri sera alla stampa da Atm, società che gestisce il trasporto pubblico milanese. Nella nota si precisa che domani, "venerdì è previsto punto della situazione in azienda per valutare le ricadute sul servizio dal 10 gennaio, giorno di ripresa dell'orario normale, dopo questi giorni di orario festivo (fino a domenica 9 gennaio) ed eventuali rimodulazioni del servizio. Visti i numeri delle persone assenti per Covid aggiornati a oggi- conclude la nota -, è possibile che Atm debba applicare inevitabilmente una riduzione del numero di corse giornaliere".