Atm, altre sei stazioni di linea M2 senza barriere architettoniche

Cresce l'accessibilita' della rete metropolitana di Atm: da oggi sulla linea M2 altre sei stazioni diventano senza barriere architettoniche. Entrano in servizio complessivamente 15 nuovi ascensori a Cimiano, Vimodrone, Cassina de' Pecchi, Bussero, Gorgonzola e Gessate, dopo l'attesa dei necessari collaudi svolti dagli enti competenti nelle scorse settimane. Un importante intervento grazie a un finanziamento di 7 milioni di euro da parte del ministero, del Comune di Milano e dei comuni in cui risiedono le stazioni, che permette di migliorare ulteriormente la fruibilita' del servizio della linea Verde, la piu' estesa ma anche tra le piu' datate della rete milanese.

Con questo investimento le stazioni accessibili della M2 (con ascensori e montascale) diventano 27 sul totale di 35

Con questo investimento le stazioni accessibili della M2 (con ascensori e montascale) diventano 27 sul totale di 35. Atm ha inoltre realizzato, stanziando 3 milioni di euro di risorse proprie, percorsi Loges dedicati a persone non vedenti e ipovedenti nelle stazioni di Gorgonzola e Bussero oltre alla realizzazione di nuovi ingressi, un sottopasso e il rinnovo delle facciate esterne a Cassina de' Pecchi. Ad oggi, in generale sull'intera rete metropolitana di Atm, le stazioni accessibili sono 98 su un totale di 119, con una percentuale di accessibilita' dell'83 per cento circa (M3, M4 e M5 lo sono al 100 per cento, la M2 al 77 per cento e la M1 al 66 per cento). L'impegno dell'Azienda prosegue inoltre anche nei prossimi anni con interventi in altre stazioni con l'obiettivo di rendere accessibile l'intera rete. In un'ottica di inclusivita' e servizio si ricorda che e' a disposizione di tutti un progetto di recente realizzazione: la piattaforma "Informazioni senza barriere", fruibile anche dalle persone con disabilita' visiva, per conoscere in tempo reale lo stato di funzionamento di ascensori e montascale, consultabile dal sito www.atm.it o dall'app Atm Milano.