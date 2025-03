Atm conferma lo sciopero dei mezzi pubblici venerdì 21 marzo. Mercoledì 19 a rischio i treni

Confermato dall'Azienda dei trasporti milanesi lo sciopero di venerdì 21 marzo di metro, bus e tram. Ad aderire questa volta anche Al Cobas, sindacato molto presente a Milano. Le altre organizzazioni sindacali sono Adl Cobas, Cobas lavoro privato, Sgb e Cub trasporti.

La protesta era già programmata, segnalata infatti sul calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Lo sciopero di 24 ore prevede però la garanzia delle linee dall'apertura fino alle 8.45 al mattino e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Quindi la normale circolazione potrebbe essere sospesa dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Le ragioni del nuovo sciopero a Milano

"Al Cobas e il Sindacato generale di classe - dichiara Al Cobas - respingono al mittente un contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) fatto di mancette e pagherò. I sindacati firmatari, le aziende e i Governi sono complici di questo disastro della categoria. Quest'ultimo ancora più è responsabile perché insieme all'Europa taglia i servizi pubblici essenziali, sanità, trasporti e scuola a favore del riarmo per 800 miliardi di euro e non solo, per finanziare il misero contratto degli autoferrotranvieri, aumentano le accise e inoltre chiedono agli enti locali (Regioni e Comuni) di aumentare le tariffe, insomma chi paga sono sempre i soliti i cittadini e lavoratori".

Lo sciopero, spiega poi Atm, è stato indetto per chiedere un "aumento salariale di 300 euro", oltre alla "riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti". Richiesto poi "adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di tpl".

Sciopero dei treni mercoledì 19 marzo

Il settore ferroviario è invece interessato in uno sciopero nazionale mercoledì 19 marzo. Coinvolti Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv. Lo sciopero, programmato inizialmente per 24 ore, si svolgerà dalle 9:01 alle 16:59 del 19 marzo. Possibili cancellazioni o ritardi anche prima e dopo l'orario ufficializzato.

Per ridurre i disagi, saranno garantiti i servizi essenziali. La circolazione dei treni regionali è garantita dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Per i treni che viaggiano a lunga percorrenza, Trenitalia prevede alcuni treni garantiti nazionali e internazionali.