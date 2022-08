Atm, da ottobre aumenterà il costo dei biglietti singoli: è polemica

Atm: da ottobre aumenterà il costo dei biglietti singoli

L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza, Lodi e Pavia riunitasi in assemblea mercoledì 3 agosto ha decretato un aumento del biglietto Atm già da questo ottobre. Un rincaro per adeguarsi agli indici Istat. Lo prescrive del resto la legge regionale. E la logica del nuovo sistema tariffario integrato impone che in tutte le aree ci si muove concordamente.

Aumenti non solo per Atm ma anche per Trenord e trasporti a Monza, Lodi e Pavia

L'aumento riguarderà solo i singoli biglietti e non gli abbonamenti. Interesserà dunque sia Atm che alcune tariffe di Trenord, oltre alle aziende di trasporto di Monza, Lodi e Pavia. Non è ancora nota l'entità del ritocco. Ma un indicatore potrebbe essere che gli indici Istat sono aumentati del 7,64%, dopo due anni di sospensione per l'emergenza Covid.

Censi (Milano): "Costretti da una norma imposta da Regione"

Modalità e tempistiche non sono piaciute all'assessore milanese Arianna Censi: "Se avessimo potuto scegliere, non avremmo certo deciso ora l’adeguamento tariffario all’Istat dei biglietti, in un momento economicamente difficile per i cittadini. Ci siamo adeguati ad una norma che è stata imposta dalla Regione, a trazione leghista, con una legge approvata a luglio. Abbiamo scelto però di non intervenire sugli abbonamenti, ma solo sui titoli occasionali. Questo perché vogliamo tutelare chi utilizza quotidianamente il traporto pubblico. Mi stupisce molto che chi a livello nazionale continua a promettere di abbassare le tasse, poi a livello locale, nel momento in cui si trova a governare, si comporti esattamente all’opposto".

Aumento biglietti Atm, protestano i Verdi

I Verdi al Comune di Milano dicono "no all'aumento dei biglietti Atm" del trasporto pubblico cittadino, decisi dall'agenzia di bacino per far fronte all'adeguamento Istat. "Chiediamo la convocazione urgente del consiglio comunale di Milano - ha spiegato in una nota il capogruppo di Europa Verde a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi -. Chiediamo di fermare tutto e di discuterne in aula e in Citta' metropolitana". "Si puo' e si deve resistere alla disposizione regionale come fatto tante altre volte - ha aggiunto -. Ci auguriamo lo facciano tanti sindaci perche' e' sbagliatissimo l'aumento in un momento in cui viene chiesto ai cittadini di lasciare l'auto e usare il mezzo pubblico". "Il comune non deve essere complice di questa decisione - ha concluso -. Non combatterla con tutti i mezzi politici, tecnici e procedurali sarebbe terribilmente colpevole".

Turco (Pd): "Consiglieri comunali all'oscuro, assurdo e insultante"

"Da ieri sera i giornali parlano di un possibile aumento dei biglietti ATM. Noi Consiglieri Comunali non ne sappiamo niente e lo scopriamo dai quotidiani (come avviene ormai praticamente per qualsiasi cosa). La causa sarebbe un adeguamento ISTAT determinato da una nuova norma della Regione Lombardia approvata a luglio. Un altro colpo di mano in salsa leghista che, però, politicamente sarà scaricato sui Comuni". Così Angelo Turco, consigliere comunale Pd, in un post. "Non è chiaro se la decisione finale passi dal Consiglio Comunale, forse no. Ma se fosse così, faremo di tutto per impedirla. In tutta Europa si incentiva il trasporto pubblico come scelta strategica e culturale, in Lombardia si fa pagare di più? Assurdo, insultante".