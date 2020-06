Atm, il nodo della gara da oltre 100 milioni appena assegnata

Atm, il nodo della gara d'appalto da oltre 100 milioni per il nuovo sistema di segnalamento della M2: il bando è stato recentemente vinto da Siemens, una delle società che il funzionario Paolo Bellini, ora accusato di aver pilotato gli appalti in cambio di tangenti, aveva scelto di aiutare fornendo informazioni utili. I vertici dell'azienda di trasporti milanese si starebbero interrogando su questa gara. L'accusa dei gip nei confronti dell'azienda, riporta oggi il quotidiano Il Giorno, sono sfumate e riguardano il non aver adottato ed efficacemente attuato «modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società o di sue unità organizzative, o comunque di persone sottoposte alla vigilanza di questi, segnatamente da parte di Camillo Gallizioli e Rudolf Unverzagt», due manager ora coinvolti nella vicenda relativa proprio all’appalto per il segnalamento sulla M2. Rilievi simili a quelli mossi ad Alstom Ferroviaria, vincitrice già nel lontano 2006 dell'appalto per il segnalamento della M1, dietro corresponsione, è l'impianto accusatorio, di una mazzetta da un milione di euro.