Atm, l'assemblea nomina due nuovi consiglieri di amministrazione

Si è svolta oggi, alla presenza del Direttore Area Rapporti con Enti Partecipati Andrea Guido Borsani in rappresentanza del socio unico Comune di Milano, l’Assemblea degli Azionisti di Atm SpA che ha formalizzato l’ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con la nomina di due nuovi Consiglieri.

Entrano pertanto nel CdA di Atm l’architetto Alessandra Oppio, professore docente presso il Politecnico di Milano, e il dottor Ottorino Passariello, manager nel Gruppo Generali.

L'ampliamento del cda di Atm: da 5 a 7 membri

L’ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri è stato valutato positivamente da parte del socio unico Comune di Milano, al fine di consentire l’adozione di una governance in linea con il progressivo sviluppo del Gruppo Atm, impegnato nella realizzazione di nuovi progetti sia in Italia sia all'estero e nell’espansione delle aree di business, in linea con gli obiettivi del piano strategico. Ai due nuovi Consiglieri Alessandra Oppio e Ottorino Passariello va l’augurio di buon lavoro per questo nuovo incarico.

L’attuale Consiglio di Amministrazione è quindi composto da: Gioia Maria Ghezzi Presidente, Arrigo Giana Amministratore Delegato e dai Consiglieri Pietro Galli, Alessia Maria Mosca, Alessandra Oppio, Ottorino Passariello, Bruno Pavesi.