Atm, la Lega attacca: "No aumenti, con quali soldi?" Pd: "Faccia tosta..."

"La faccia tosta della Lega non conosce limiti. Il segretario cittadino Samuele Piscina critica l'aumento delle tariffe della città di Milano, quando la sua maggioranza in Lombardia ha disposto un nuovo aumento, dopo quello scorso anno, per tutto il trasporto pubblico locale. Dalla destra che in 12 mesi ha aumentato due volte le tariffe, stabilendo un vero e proprio record in negativo, non accettiamo lezioni". E' dura la replica della deputata del Pd Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del partito a Milano, in merito all'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale su cui è intervenuto in conferenza stampa questa mattina il segretario cittadino della Lega Samuele Piscina.

"Regione Lombardia ha sottratto risorse sul trasporto pubblico ai comuni lombardi, lasciando in difficoltà sindaci e amministratori che in una fase complicatissima nonostante tutto sono comunque riusciti a garantire e in molti casi ad aumentare i servizi per i propri cittadini - ha proseguito -. Su questo scandaloso nuovo aumento che colpisce i cittadini lombardi come Partito democratico daremo battaglia e sosterremo la proposta dell'assessora Censi che siano la Regione Lombardia e il governo Meloni a coprire il costo di questo aumento. Non è possibile che a pagare siano sempre i cittadini".

Trasporto pubblico, Piscina (Lega): "Come farà Censi a trovare i soldi per non aumentare i biglietti Atm?"

Piscina ha parlato questa mattina alla conferenza stampa indetta dalla Lega a Milano per fare il punto sulle battaglie che vedranno impegnato il Carroccio ad agosto e dopo le ferie. Stadio, Area C, aumento dei biglietti ATM, verde, casa e sicurezza i temi principali toccati dal segretario assieme al capogruppo Alessandro Verri, alla consigliera comunale Annarosa Racca e a diversi consiglieri di municipio.

"Stiamo affrontando una serie di temi importanti per la citta' - ha spiegato Piscina - Il primo tema e' relativo all'aumento dei titoli di viaggio ATM e del trasporto pubblico in generale, che arrivera' a breve, perche' proprio domani c'e' l'assemblea del Tpl per stabilire la linea di indirizzo dell'agenzia di bacino. L'assessore Censi ha detto che non vuole aumentare il prezzo del biglietto ma ci dica chiaramente dove andra' a prendere i soldi, dal momento che sono sufficienti 7 milioni (il riferimento e' all'adeguamento Istat, ndr) e hanno appena approvato una variazione di bilancio da 100 milioni. Assurdo che il Comune rimpalli la responsabilita' a Regione e Governo chiedendo risorse, a noi sembra chiaro l'intento di fare cassa".

Quanto all'Area C, il Carroccio - reduce dalla conquista di "dieci ingressi in piu' per i residenti e la gratuita' nel weekend" - promette di proseguire anche ad agosto con la raccolta firme contro i rincari' del ticket d'ingresso alla Ztl del centro citta'.

San Siro, per la Lega "debacle totale di Sala"

Ma e' sulla partita dello stadio di San Siro, ha detto poi Piscina, che "stiamo assistendo alla debacle totale. Il sindaco e la sinistra hanno tergiversato per dodici anni e questa decisione di aspettare non ha portato beneficio alla citta', anzi, sta portando all'allontanamento di Inter e Milan. Il danno per la citta' e' incredibile: Sala sara' ricordato come il sindaco che ha fatto scappare le squadre. Cosa ne sara' - ha concluso - di uno stadio che non e' piu' adeguato a ospitare squadre di questo livello?".

Stadio, Verri (Lega): "Milano perde 1,3 miliardi"

Sul futuro del Meazza torna anche Verri: "Fa riflettere che il sindaco Sala, che sempre si e' dipinto come il manager piu' capace d'Italia, ha perso l'unica occasione per far si' che il suo mandato lasciasse un progetto concreto ai milanesi. Abbiamo perso 1.3 miliardi di privati per riqualificare un'area come quella di San Siro che e' tra le piu' problematiche della citta'. Questo e' il fallimento piu' grande e dimostra che questo sindaco non lascera' nulla per cui essere ricordato se non l'aumento delle tariffe, persino a fronte di un taglio dei servizi". A settembre i fronti caldi per il Carroccio in citta' saranno principalmente tre: la movida selvaggia, l'abitare e la reintroduzione del taser per la polizia locale.

Parchi cittadini chiusi tutto agosto, Lega critica

C'e' poi il tema del verde, specie nella gestione del post nubifragio dello scorso 24 luglio, su cui secondo la Lega il Comune e' in difficolta'. Contestata inoltre la decisione di chiudere i parchi recintati fino a fine agosto ma non solo. Per Verri, "abbiamo un problema sulla manutenzione del verde" e dopo i danni provocati dai temporali della scorsa settimana ma anche dopo lo stop imposto dal Tar a MM per la gestione integrata del verde pubblico "tutta la citta' se n'e' accorta: abbiamo voluto un tavolo per commissariare l'assessora Grandi, hanno scelto in maniera sbagliata affidamenti e gare d'appalto e ora siamo in crisi. Le scelte ideologiche sul verde e sulla mobilita' di questa sinistra stanno mandando al macero la citta'".