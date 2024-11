Milano, sciopero dei mezzi: assicurate le fasce di garanzia, ma a rischio i treni

E' previsto nella giornata di venerdì 8 novembre lo sciopero dei mezzi indetto dai sindacati a livello nazionale. L'agitazione, che sarebbe dovuta essere totale, avrà un compromesso: Atm ha dichiarato che "il servizio delle linee M1, M2, M3, M5 e quello della tratta M4 San Cristoforo-San Babila è garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18", mentre "il servizio della tratta M4 San Babila-Linate è garantito per tutta la giornata. In superficie, per bus, tram, filobus il servizio delle linee 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 è assicurato fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18", ma l'azienda di trasporti ha sottolineato però che "il servizio delle altre linee non è garantito".

Ha fatto sapere Atm in una nota che lo sciopero è stato proclamato “a sostegno del rinnovo del CCNL e sarà effettuato con le particolari modalità di cui sopra, assicurando unicamente i servizi di preminente importanza per la generalità degli utenti”.

A rischio i treni

Come racconta Milano Today, allo sciopero si aggiunge anche il personale di Ferrovienord, ma non quello di Trenord. I treni potranno subire cancellazioni e variazioni e causare disagi. In particolare, potranno essere interessati i treni delle linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno – e la Brescia-Iseo-Edolo. Lo sciopero potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi, cioè i collegamenti S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S12 Cormano Cusano Milanino-Milano Passante-Melegnano, S13 Garbagnate Milanese-Milano Passante-Pavia. Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l’Aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie. Viaggeranno i treni con partenza dalla stazione di origine tra le ore 6 e le ore 9 e tra le ore 18 e le ore 21, indipendentemente dall’orario di arrivo alla destinazione finale. Sulle linee “miste”, viaggeranno i treni che hanno origine su rete Rfi circoleranno fine a fine corsa se transitano negli orari 6 - 9 e 18 - 21 dalle stazioni di cambio rete Milano Bovisa e Seregno.